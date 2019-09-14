Milas'ta orman yangını

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Edinilen bilgiye göre; saat 15.30 sıralarında Milas'a bağlı kırsal Demirciler Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Milas'ın Demirciler Mahallesi ile Bodrum'un Gökpınar Mahallesi arasında kalan bölgedeki yüksek ormanlık alanda başlan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile havadan ve de karadan müdahale ediliyor. - MUĞLA