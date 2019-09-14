Son Dakika Haberleri: Milas'ta orman yangını
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Milas'ta orman yangını

1 saat önce

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Milas'ın Demirciler Mahallesi ile Bodrum'un Gökpınar Mahallesi arasında kalan ormanlık bölgede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerini aradı. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter havadan, 7 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve orman işçileri ise karadan müdahale  başlattı. Söndürme çalışmaları sürüyor.


- Muğla
Bodrum, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:14 Kaynak: DHA
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