Milas'ta orman yangını
1 saat önce
MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:14 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Milas
ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Milas'ın Demirciler Mahallesi ile Bodrum
'un Gökpınar
Mahallesi arasında kalan ormanlık bölgede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerini aradı. Yangına, Muğla
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter havadan, 7 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve orman işçileri ise karadan müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürüyor.
- Muğla
Ortaca'da çıkan orman yangınına 9 helikopterle müdahale ediliyor Japonlar 'Suşi' susamı için Muğla'da Şişli'de 9 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Dumanlar caddeyi kapladı SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti