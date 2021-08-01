Milas'ta orman yangını BODRUM'DA 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

Milas'ta orman yangını (2)

BODRUM'DA 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi ile 85 haneli Mazı Mahallesi ve Armutçuk mevkisine ulaştı. Yangın nedeniyle 2 mahallenin büyük kısmı tahliye edilirken, alevlere çok sayıda ekip müdahalede bulunuyor. Çevredekilerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.