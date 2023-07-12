Milas'ta orman yangını başladı - Son Dakika
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Milas'ta orman yangını başladı

12.07.2023 16:57

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor. Milas Boğaziçi Mahallesinde ormanlık alanda başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde tüm hava araçları kalkış yaptı. Hava ekiplerinin yanında yer ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas'ta orman yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Milas Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde ormanlık alanda saat 15.08'de başlayan orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm helikopter ve uçaklar havadan müdahale ediyor.

Milas'ta orman yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

SIK SIK SORTİ YAPILIYOR

10 helikopter ve 6 uçak havadan alevlere sık sık sorti yaparak su atarken, kara ekipleri de yangının önünü almaya çalışıyor.

Milas'ta orman yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE EKİPLER GİTTİ

Bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler giderken, itfaiye ve bölgedeki özel firmalara ait su tankerleri de arazözlere su taşıyor.

Milas'ta orman yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Milas'ta orman yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Serdar gr: İHA LAR SİHALAR NEREDE Cevap Yaz 15 5 Yayından Kaldır
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