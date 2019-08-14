Milas'ta orman yangını havadan görüntülendi

Milas'ta orman yangını havadan görüntülendi Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 1 hektarda kontrol altına alındı.

Milas'ta orman yangını havadan görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 1 hektarda kontrol altına alındı.

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesinde çıkan orman yangını kısa sürede yapılan müdahale ile 1 hektarda kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına havadan 4 helikopter, karadan 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye, 75 orman işçisi ve 20'ye yakın mükellef yangına müdahale etti.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonrası 1,5 saat içinde yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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