Milas'ta ormanlık alanda korkutan yangın - Son Dakika

Milas'ta ormanlık alanda korkutan yangın
28.04.2021 22:52
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin yayılmasının engellenmesi için bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahalelerini sürdürüyor.
Yangın, saat 20.50 sıralarında Beyciler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.
- Muğla
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