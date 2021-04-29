Milas'ta ormanlık alanda korkutan yangın (2) - Son Dakika

Milas'ta ormanlık alanda korkutan yangın (2)
29.04.2021 02:32
KONTROL ALTINA ALINDIMilas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın 5 arazöz, 3 iş makinesi, 7 itfaiye ve 45 orman işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Milas ilçesine bağlı Beyciler Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın 5 arazöz, 3 iş makinesi, 7 itfaiye ve 45 orman işçisinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmasını sürdürürken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Cavit AKGÜN- Aykut KURT/MİLAS (Muğla),
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