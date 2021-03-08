Milas'ta örtü altında topraksız tarım yapılacak - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde örtü altında topraksız tarım ile 2 bin 400 kişiye istihdam sağlanacağı ve yılda 240 milyon TL'lik bir üretim yapılacağı tahmin ediliyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün öncülüğünde Milas'a "Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" kurularak "örtü altı/ topraksız tarım" yapılacak. Milas'ın Avşar köyü önündeki 3 bin dönümü aşkın mera arazisinin tuzlanma nedeniyle mera vasfını yitirdiği belirtilen 2 bin dönümlük bir kısmına kurulması tasarlanan Milas İlçesi Tarıma Dayalı İhtisas OSB için GEKA'dan da proje desteği sağlandı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde Milas'ın Avşar mahallesi önündeki 3 bin dönümü aşkın mera arazisinin tuzlanma ve çoraklaşma nedeniyle meralaşma vasfını yitirdiği belirtilen 2 bin dönümlük kısmına kurulması tasarlanan ve örtü altında topraksız tarımsal üretim yapılmasını Milas İlçesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımı Milas Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı. Tarımdan Sorumlu Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan'ın katılımıyla yapılan tanıtım toplantısına Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt İlter, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve İlçe Müdürü Ali Parlu ile aralarında Milas Ticaret ve Sanayi Odasının da olduğu Milas'taki Odaların Başkanları, Muğla Borsası Başkanı Hurşit Öztürk ile TARİŞ Milas Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Kamil Gül katıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak toplantıda yaptığı konuşmasında Muğla'nın genellikle bir turizm ili olarak bilindiğini belirterek "Aslında Muğla turizm kenti olduğu kadar aynı zamanda çok önemli bir tarım kentidir. Bizim de amacımız tarımsal üretimi arttırmaktır. Küresel ısınmanın giderek artıyor. Geçen yıl haziran ayında yaşadığımız kuraklık ve aşırı sıcaklar, artık tarımın açık arazilerde yapılamayacağını gösterdi. Bu nedenle örtü altı tarıma geçmek zorundayız. Çorak, verimsiz arazilerde, örtü altında, topraksız tarıma yönelmemiz gerekiyor. Bu projeyi bu amaçla hazırladık. GEKA'da projemizi çok olumlu buldu ve proje desteği sağladı. Şimdi Milaslılardan da, Milas'taki odalarımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.

Tarımdan Sorumlu Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan da çağdaş, geleceğe yönelik çalışmalarla, modern tarım araçlarını da kullanarak Muğla'nın çok daha farklı bir moda geçeceğini belirterek "Bu çalışmalarla Muğla, turizmi kadar tarımı ile de öne çıkacaktır" dedi.

Toplantıda daha sonra Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Proje Müdürü Tandoğan Uysal proje hakkında açıklamalarda bulundu. Milas Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin Milas'ın Avşar mahallesi önündeki mera alanına kurulacağını belirterek "3 bin dönümü aşkın mera alanını ıslah için yaptığımız çalışmalarda bu alanın 2 bin dönümünün ıslah edilemeyecek şekilde tuzlanıp, çoraklaştığını gördük. Bu alana ne yapılabilir, dediğimizde de örtü altında topraksız tarımın yapılabileceği bir Tarım İhtisas OSB kurulabileceği değerlendirildi. Bu proje böyle ortaya çıktı" dedi. Tarım İhtisas OSB kurulacak 2 bin dönümlük alana zemin suyu nedeniyle 1 metre dolgu yapılması gerektiğini de belirten projeye göre 60 sera oluşturulacağını ve 2 bin 400 kişiye istihdam sağlanacağını ve her yıl 240 milyon TL'lik bir üretimin gerçekleştirileceğini anlattı. Tandoğan Uysal, Tarım İhtisas OSB kurulabilmesi için öncelikle bir 15 katılımcı ile "müteşebbis heyet" oluşturulması gerektiğini ve her hissenin 189 bin TL olacağını belirtti. - MUĞLA