Milas'ta otomobil küle döndü - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde park halinde bulunan 48 LV 909 plakalı otomobilde sabaha karşı saat 04.50 sıralarında yangın çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Motor bölümünde başlayan yangın yapılan müdahale ile kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Araçta büyük oranda maddi hasara neden olan yangının sabotaj ile çıktığı iddia edildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA