Milas'ta Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle aniden alev alıp, yanmaya başladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle aniden alev alıp, yanmaya başladı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunarak, soğutma çalışması yaptı.



Milas'ta Cumhuriyet Mahallesi, Palamut Sokak'ta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; park halinde bulunan Sercan Uyar'a ait 48 KV 142 plakalı otomobil, motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç sahibi yangına müdahale bulunarak, kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı fakat başarılı olamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilerek, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Çevredeki vatandaşlar tedirgin gözlerle söndürme çalışmalarını izlerken, itfaiye görevlilerinin etkili müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik aksamında oluşan arızadan kaynaklı çıktığı düşünüldü. Olayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

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