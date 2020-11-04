Milas'ta sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Milas'ta sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

04.11.2020 14:43
Milas'ta sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı, System.String[]

Milas ilçesinde sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Milas ilçesinde sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.B'nin Boğaziçi Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda el yapımı ve bandrolsüz içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramalarda 15 litre sahte içki, 11 litre bandrolsüz içki, 2 bidon ve şişe içerisinde 15 litre etil alkol, 4 şişe likör, 14 litre el yapımı şarap,11 enjektör, ölçü kabı, 2 kutu üzüm çekirdeği yağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Milas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milas'ta sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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