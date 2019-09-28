Son Dakika Haberleri: Milas'ta sebze yüklü tır kaza yaptı
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Milas'ta sebze yüklü tır kaza yaptı

1 saat önce

Milas'ta sebze yüklü tır kaza yaptı.

Milas'ta sebze yüklü tır kaza yaptı, System.String[]

Milas'ta sebze yüklü tır kaza yaptı. Hurdaya dönen tırın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; S. C. idaresinde Yatağan istikametinden Bodrum'a doğru seyreden sebze meyve yüklü 35 AEM 405 plakalı tır, Üçyol kavşağında kaza yaptı.


Boğayokuşu'ndan inerken freni boşaldığı iddia edilen tır, meydana gelen kazada hurdaya dönerken, sürücüsü S. C. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Saatlerce bekledi


Saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazayla etrafa dağılan meyve ve sebzeler yoldan temizlenirken, hurdaya dönen tırın kaldırılma işlemi öğlen saatlerine kadar sürdü. - MUĞLA

Bodrum, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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