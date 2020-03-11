Milas'ta şehitler unutulmadı - Son Dakika
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Milas'ta şehitler unutulmadı

6 saat önce

Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından, şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okutuldu, görevi başındaki askerlerimiz için ise dualar edildi.

Milas'ta şehitler unutulmadı, System.String[]

Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından, şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okutuldu, görevi başındaki askerlerimiz için ise dualar edildi.


Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Suriye'de devam eden operasyonlarda görev alan askeri personel ile görevi başındayken şehit olan askerlerimiz için Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından Yasin-i Şerif okutuldu.


Etkinlikle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Erkan Turgut, "dernek olarak ülkemizin bekası için İdlib'te ve ülkemizin çeşitli yerlerinde şehit olan tüm askerlerimiz için dernek çadırımızda Yasin-i Şerif okuttuk. Allah kabul etsin inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi. - MUĞLA

Güneydoğu Anadolu, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:59 Kaynak: İHA
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