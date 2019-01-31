Milas'ta Su Baskınları Devam Ediyor

Muğla Milas'ta son günlerde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarından mağdur olan vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.

Muğla Milas'ta son günlerde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen su baskınlarından mağdur olan vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.



Milas'ta son günlerde etkili olan şiddetli yağış, evinin ve iş yerlerinin önünü su basan birçok vatandaşı isyan etti. Sosyal medyadan tepkilerini dile getirmek için su baskını yaşanılan bölgelerin fotoğraflarını ve videolarını paylaşan vatandaşlar, muhatap olacak yetkili bulamadıklarını iddia ediyor.



Hacıapti Mahallesi 30 Ağustos Bulvarı Zambak Sokak Yalçınkaya Sitesi H Blok adresinde ikamet eden ve ilçe genelinde yaşanılan su baskınlarından birinin mağduru olan Mehmet Türkgücü, muhatap olacak kimseyi bulamadıklarını ifade etti.



Apartmanlarının önündeki su giderinin tıkalı olduğunu ifade eden Türkgücü; "Apartmanımıza ayağımızda çizme olmadan girip çıkamıyoruz. Yaşadığımız mağduriyetimiz her geçen gün devam ediyor. Kime gideceğimizi ve kiminle muhatap olacağımızı bilemedik. Sorunumuza kimse çözüm bulmuyor. Artık yeter. Yetkililer seçimden seçime bizim halimizi sormak yerine bir yıldan bu yana yaşadığımız bu soruna çözüm bulsunlar. Artık bıktık. Su seviyesi biraz daha yükselirse apartmanımızın zemin katındaki depoların tamamı sular altında kalacak. Mağduriyetimiz en üst seviyeye çıktıktan sonra mı bize yardımcı olacaklar" diyerek tepki gösterdi. - MUĞLA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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