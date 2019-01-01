Milas'ta Su Baskınları Yaşandı
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan aşırı yağışlardan dolayı, ilçe genelinde su baskınları yaşandı.
Muğla
'nın Milas
ilçesinde etkili olan aşırı yağışlardan dolayı, ilçe genelinde su baskınları yaşandı. Araçlar, yükselen sulardan geçemedi. Milas'ta etkili olan aşırı yağışlardan dolayı, ilçe genelinde su baskını
yaşandı. Araçlar, yükselen sulardan geçemedi. Milas'ta bu gece saatlerinde başlayan ve bugün de devam eden sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Milas'ta bu gece saatlerinden itibaren etkili görülen sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Milas'ta aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınlarda, bazı işyerlerini su bastı. Zor durumda kalan bazı esnaflar, su birikintilerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Milas genelinde görülen aşırı sağanak yağışlar dolayısıyla, su taşkını yaşanan yollar göle döndü. Vatandaşlar, evlerine araçlarla gitmekte oldukça zorlu anlar yaşadı. Milas halkı, yetersiz altyapıdan kaynaklı yaşanan su taşkınlarına tepki gösterdi. Öte yandan Milas'ın Güllük Mahallesi
'nde de tıkalı olan rögarlar nedeniyle, yollarda su birikintileri görüldü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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