Son Dakika Haberleri: Milas'ta Tarihi Eser Operasyonu

Milas'ta Tarihi Eser Operasyonu

3 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesinde tarihi eser kaçaklığı duyumu üzerine çalışma başlatan Muğla İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dört kişi üzerinde tarihi değer taşıyan 100 parça tarihi eser ele geçirdi.

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Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesinde tarihi eser kaçaklığı duyumu üzerine çalışma başlatan Muğla İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dört kişi üzerinde tarihi değer taşıyan 100 parça tarihi eser ele geçirdi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrası harekete geçen Jandarma Kom Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada 3 yüzük, bir mühür, 64 adet gümüş sikke, beş bakır sikke, bakır bilezik, 6 üstü figürlü alınlık, metal madalyon, 4 sarı metal sikke, Selçuklu dönemine ait 5 gümüş sikke, 3 şeffaf taş parçası, bir adet kaplumbağa figürlü taşlı kolye ele geçirildi.

Toplam 100 parça tarihi eser ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:35 Kaynak: İHA

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