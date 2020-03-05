Milas'ta Tarım ve Hayvancılık fuarının açılışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milas'ta Tarım ve Hayvancılık fuarının açılışı yapıldı - Son Dakika

Milas'ta Tarım ve Hayvancılık fuarının açılışı yapıldı

6 saat önce

Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 11'inci kez kapılarını açtı.

Milas'ta Tarım ve Hayvancılık fuarının açılışı yapıldı, System.String[]

Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı 11'inci kez kapılarını açtı. Açılış yoğun yağmur nedeniyle fuarın giriş alanındaki kapalı bölümde yapıldı. Kısa bir açılış konuşması yapan Fuar Yöneticisi Zeki Erdoğan, "Bugün burada açılışını yaptığımız son fuarımız. Bu alan bundan sonraki süreçte bizlere tahsis edilmeyecek" dedi.


Milas Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Milas'ta, 152 No'lu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'nin Balçık mevkiindeki tesislerinde açıldı.


Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 241 firmanın katılımıyla düzenlenen fuarın açılışına, Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, siyasi partilerin, kurumların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.


Açılış konuşmasını yapan Fuar yöneticisi Zeki Erdoğan, fuarın 211 firmanın katılımı ile gerçekleştiğini, 400 markanın yer aldığını belirterek, "Açılışımıza katılan protokol ve çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Fuarımızın açılışını bugün hep birlikte yapacağız. Bugün burada açılışını yaptığımız son fuarımız. Bu alan bundan sonraki süreçte bizlere tahsis edilmeyecek. İnşallah yöneticilerimiz biran önce Milas'a bir fuar alanı kazandırırlar. Yoksa son fuar etkinliğimiz de olabilir. Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz" dedi.


Erdoğan'ın ardından Muğla Valisi Esengül Civelek söz alarak, Milas Güney Ege 11. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın Muğla'ya, bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. - MUĞLA

Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:40 Kaynak: İHA
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