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Milas'ta tel hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Milas'ta tel hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

21.06.2021 12:25
Milas'ta tel hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı, System.String[]

Milas ilçesinde konteynerdeki 120 metre uzunluğundaki telin çalınmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Milas ilçesinde konteynerdeki 120 metre uzunluğundaki telin çalınmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Güllük Mahallesi'nde yaşayan Vedat Güneş, Güllük Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat ederek boş arazide konteynır içerisinde bulunan 120 metre telin çalındığını bildirdi. İhbar üzerine JASAT Timleri tarafından bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Ekipler incelemenin ardından hırsızlık olayını otomobille gelen S.D'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalınan teller bulanarak sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan S.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Milas'ta tel hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milas'ta tel hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika


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