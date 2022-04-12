Milas'ta telefon dolandırıcılığı - Son Dakika
Üye Girişi

Milas'ta telefon dolandırıcılığı

12.04.2022 12:42
Milas'ta telefon dolandırıcılığı

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir operatör firmasının temsilcisi olduğu iddia edilen iki kişinin yüzlerce kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı öğrenilirken, mağdur olduklarını iddia eden vatandaşlar, Milas Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir operatör firmasının temsilcisi olduğu iddia edilen iki kişinin yüzlerce kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı öğrenilirken, mağdur olduklarını iddia eden vatandaşlar, Milas Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da bulunan bir firma tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde telefon, saat ve aksesuarın uygun fiyatlarla müşteriye ulaştırıldığı beyanı ile operatör üzerinden müşterilere ulaşan A.M. ve D.K.'nın yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Operatör firmasına güvendikleri için alışveriş yaptıklarını ifade eden mağdur vatandaşlar, alışverişlerinin taksitlerinin faturalarına yansımasına rağmen ürünlerin kendilerine ulaşmadığını iddia ederek, Milas Adliyesi'ne gelerek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde toplanan mağdur vatandaşların bir bölümü ise ikametgahlarının bulunduğu güvenlik güçlerine ifadelerini vererek dilekçelerini bıraktı. - MUĞLA

Milas'ta telefon dolandırıcılığı
Milas'ta telefon dolandırıcılığı
Milas'ta telefon dolandırıcılığı
Milas'ta telefon dolandırıcılığı
Milas'ta telefon dolandırıcılığı
Milas'ta telefon dolandırıcılığı

YORUMLAR
500
YÖK Başkanı Özvar, üniversiteli öğrencilerle iftar sofrasında buluştu YÖK Başkanı Özvar, üniversiteli öğrencilerle iftar sofrasında buluştu Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı

Ankara, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta telefon dolandırıcılığı - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Gören dönüp bir daha bakıyor! Elazığlı Baki Çiçek, Müslüm Gürses benzerliğiyle dikkat çekiyor
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:16 CHP'den kanun teklifi: Emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret seviyesine çıkarılmalı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:42 Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 12:50:06. #1.12#
SON DAKİKA: Milas'ta telefon dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement