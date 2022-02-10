MİLAS'TA TIR KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 5 OTOMOBİLE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 7 YARALI - Son Dakika

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği TIR kırmızı ışıkta bekleyen 5 otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı. TIR sürücüsü Ersan K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Meşelik Mahallesi Adabükü Kavşağı'nda meydana geldi. Ersan K. idaresindeki 48 AET 813 plakalı TIR, Bodrum-Milas karayolunda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 5 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller sürüklenirken, TIR refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu otomobilde sıkışan bir kişi ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, Bodrum ve Milas ilçelerinde bulunan hastanelere sevk edildi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan bir kişinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazada TIR'ın çarptığı 5 otomobilde hasar oluştu. Kaza nedeniyle Bodrum-Milas karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Polis ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobillerin ve TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normal seyrine döndü.

Öte yandan, TIR sürücüsü Ersan K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.