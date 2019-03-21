Milas'ta TOKİ Başvuruları Başladı
1 saat önce
Muğla Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi'ne inşa edilmesi planlanan TOKİ konutları için başvurular başladı.
Muğla Milas
'ın İsmetpaşa Mahallesi
'ne inşa edilmesi planlanan TOKİ konutları için başvurular başladı.
Milas'ın İsmetpaşa Mahallesi'ne inşa edilmesi planlanan TOKİ konutları için başvurular başladı. Milas'ta 2+1 50 konut 85 m2 ve 3+1 50 konut 100 m2 olmak üzere toplamda 100 adet konut, TOKİ tarafından inşa edilecek. İlk etapta 100 konut inşa edileceği ve başvuru sayısına göre konut sayısında artış olabileceği belirtildi.
TOKİ başvuruları Halkbank Milas Şubesi'ne yapılacağı ve başvuru bedelinin bin TL olduğu öğrenildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:19 Kaynak: İHA
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