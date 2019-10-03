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Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

18 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Milas'ta trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'nde bulunan değirmende buğday öğütmek için Çamovası Mahallesi'nden gelen 48 LC 751 plakalı traktörün sürücüsü Kadir Karaca (65) evine gitmek için ana yola çıkış yaptığı sırada T.Ö. idaresindeki 48 ABL 26 plakalı tırla çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Kadir Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruştura başlatılırken Tır sürücüsü T.Ö gözaltına alındı. Bir süre trafiğe kapanan Milas Ören Karayolu araçların kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı. - MUĞLA

Kadir Karaca, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
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