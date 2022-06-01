Milas'ta trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

01.06.2022 10:09
Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Milas Kırcağız Mahallesi'nde trafik kazası meydana geldi. Ferhat Ayçiçek yönetiminde seyreden motosiklet, kontrolden çıkarak kazaya karıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ayçiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

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Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas'ta trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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