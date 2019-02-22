Milas'ta Trafik Kazası; 1 Yaralı
2 saat önce
Muğla Milas çevre yolunda meydana gelen kazada, bir firmaya ait yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı.
Muğla Milas
çevre yolunda meydana gelen kazada, bir firmaya ait yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Milas çevre yolunda bulunan otogar kavşağında, bu sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada bir firmaya ait yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Fatih Laçin
idaresinde bulunan 16 KN 728 plakalı otobüs ile Mehmet Ali Karaca
hakimiyetindeki 48 KK 632 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Cihat Gökgöz yaralandı. Gökgöz, sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: İHA
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