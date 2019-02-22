Son Dakika Haberleri: Milas'ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

Milas'ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

2 saat önce

Muğla Milas çevre yolunda meydana gelen kazada, bir firmaya ait yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı.

Milas'ta Trafik Kazası; 1 Yaralı, System.String[]
Muğla Milas çevre yolunda meydana gelen kazada, bir firmaya ait yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Milas çevre yolunda bulunan otogar kavşağında, bu sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada bir firmaya ait yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Fatih Laçin idaresinde bulunan 16 KN 728 plakalı otobüs ile Mehmet Ali Karaca hakimiyetindeki 48 KK 632 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan Cihat Gökgöz yaralandı. Gökgöz, sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Sabah, Muğla, Milas, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uygulama Yapan Polisleri Yaralayan Alkollü Sürücü Tutuklandı Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı

Denizli'de Demir Korkuluklara Bağlı Erkek Cesedi Bulundu Sürücünün Kontrolünden Çıkan TIR İkiye Bölündü! Şoför Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 13:07:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas'ta Trafik Kazası; 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]