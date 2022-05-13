Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

13.05.2022 09:20
Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Zafer Caddesi'nden, Zekeriya Gümüşkesen Caddesi'ne doğru seyreden elektrikli bisiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan bir kişi başını kaldırım taşına çarptı. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - MUĞLA

Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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