Son Dakika Haberleri: Milas'ta Trafik Kazası

Milas'ta Trafik Kazası

2 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesi Aslanyaka Mahallesi'nde, otomobil ile yüklü kamyonetin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

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Muğla'nın Milas ilçesi Aslanyaka Mahallesi'nde, otomobil ile yüklü kamyonetin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Aslanyaka Mahallesi'nde meydana gelen kazada, araç ile mal yüklü kamyonet çarpıştı. Kazadan araç sürücüleri yara almadan kurtuldu. Araçlarda, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Muğla, Milas, 3. Sayfa
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