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Milas'ta trafik kazası; 6 yaralı

12 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesi Beçin Mahallesi'nde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Milas'ta trafik kazası; 6 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesi Beçin Mahallesi'nde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.


Kaza, Beçin Mahallesi'nde Milas - Ören Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen ve yol kenarında bulunan benzin istasyonundan kontrolsüz bir şekilde ana yola çıktığı iddia edilen 48 SM 762 plakalı otomobil ile Ören'den Milas'a doğru seyreden E.Ş.'nin kontrolündeki 06 DR 7263 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen ve direğe çarparak durabilen minibüste yolcu olarak bulunan E.Ö., M.T., F.E., M.Ö., Z.A. ve araç sürücüsü E.Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazaya neden olduğu iddia edilen 48 SM 762 plakalı otomobilin sürücüsü ise kazadan hemen sonra olay yerinden kaçtı. Kaza yerinden kaçan sürücüyü bulmak için ekipler çalışma başlattı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Muğla, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:51 Kaynak: İHA
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