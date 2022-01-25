Milas'ta trafikte tartıştıkları kişinin ölümüne neden olan 4 kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde trafikte tartıştıkları bir kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.
Dibekdere Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte yol verme konusunda tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede A.Y. bıçakla yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.Y, kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
A.Y'yi göğsünden yaralayan şüphelinin A.G olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, suç aleti bıçağı da arazide bularak muhafaza altına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.G, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, G.G., E.Ç. ve B.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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