Milas'ta üretmek isteyene destek verilecek - Son Dakika

Milas'ta üretmek isteyene destek verilecek
05.11.2020 13:01
Milas'ın Kalem Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince Tıbbi Aromatik bitkilerden olan ada çayı, kekik ve defne yetiştiriciliği hakkında çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi.
Milas'ın Kalem Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince Tıbbi Aromatik bitkilerden olan ada çayı, kekik ve defne yetiştiriciliği hakkında çiftçi eğitim toplantısı düzenlendi.
Toplantıda çiftçilerin alternatif ürün yetiştiriciliği ile gelirlerinin artacağı, bu sayede tek zeytinden elde edilen gelire bağlı kalmayacakları aktarıldı. Defne, ada çayı ve kekik yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerin talepleri alınarak bu üreticilerin fidan, fide ve tohum ihtiyaçlarının Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce karşılanacağı bildirildi. Ayrıca çiftçilerin Dijital Tarım Portalı'na kayıtları gerçekleştirildi. - MUĞLA
Son Dakika Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor Torosların derin dondurucusu Akseki obrukları, peynir üreticilerinin doğal hava deposu oldu İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık