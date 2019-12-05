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Milas'ta 'Üşüyorsan Alabilirsin' kampanyası

6 saat önce

Milas Ülkü Ocakları "Üşüyorsan Alabilirsin" projesiyle kış aylarına girdiğimiz bu günlerde soğuk havalarda içimizi ısıtacak örnek bir sosyal projeye imza attı.

Milas'ta 'Üşüyorsan Alabilirsin' kampanyası, System.String[]

Milas Ülkü Ocakları "Üşüyorsan Alabilirsin" projesiyle kış aylarına girdiğimiz bu günlerde soğuk havalarda içimizi ısıtacak örnek bir sosyal projeye imza attı.


Muğla'nın Milas ilçesinde kentin belirli noktalarında ağaçlar üzerine, mont, gömlek gibi kışlık giyecekleri asan Milas Ülkü Ocakları Sosyal Sorumluluk Birimi yazdığı notla da ihtiyaç sahiplerine destek olunması için çağrıda bulunurken, sosyal sorumluluğun ne kadar önemli olduğuna da vurgu yaptı.


"Milas Ülkü Ocakları olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız" mesajı yer alan bir notla birlikte ağaçlarda asılı bırakılan kıyafetler böylelikle ihtiyaç sahiplerine kimse bilmeden ulaştırılmaya çalışılıyor.


"Sosyal Sorumluluk Birimince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız devam ediyor" diyen Milas Ülkü Ocakları Başkanı Hayrettin Gönül, "arkadaşlarımızca, Milas'ta daha önce belirlemiş olduğumuz noktalara, soğuk günlerde giyebilmeleri adına ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için ceketler bırakılmıştır. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz gönül rahatlığı içinde ceketlerini alarak giyebilirler.


Kıymetli vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı olmaları, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi gözetmesi en büyük temennimizdir." ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:49 Kaynak: İHA
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