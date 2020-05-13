Milas'ta uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipler,i tarafından yapılan operasyonda bonzai ve ectasy ele geçirildi.



Aydın'dan Muğla'nın Milas ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisini edinen Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.



Yapılan çalışmada tespit edilen araç Yatağan - Milas Karayolu üzerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından durduruldu. Araç içerisinde yapılan adli aramada, bonzai ve ecstasy uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.



Araç içerisinde uyuşturucu maddelerle birlikte bulunan S.T. ve O.E. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA