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Milas'ta uyuşturucu operasyonu

11 dakika önce

Milas'ta uyuşturucu operasyonu Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 çeşit uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milas'ta uyuşturucu operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 çeşit uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı. 1 kişi ise gözaltına alındı.

MUĞLA - Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimat doğrultusunda uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Şüpheli A. A.'nın evinde yapılan aramada 16 parça halinde 28.33 gram metamfetamin, 7 parça halinde 7.97 gram skunk, 2 adet LSD, 2 adet ecstasy ile birlikte pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve ifade işlemleri tamamlanan A. A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen A. A. ifadesinde uyuşturucu maddeleri M. İ. adlı kişiden temin ettiğini belirtmesi üzerine KOM ekipleri savcının talimatı doğrultusunda harekete geçerek, M. İ.'nin Milas'a bağlı Boğaziçi mahallesinde lüks bir villada ve park halindeki bir arazi aracında arama yaptı.

Yapılan aramada 3 parça halinde 88.50 gram skunk, 13 parça halinde 85.24 gram metamfetamin, 7 adet LSD ve 2.48 gram esrar ele geçirildi.

Aynı zamanda başka bir adli suçtan da aranması olan şüpheli M.İ gözaltına alındı. M. İ.'nin ifade ve sorgu işlemlerinin ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek.

Milas'ta uyuşturucu operasyonu

Muğla, Milas, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:02 Kaynak: İHA
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