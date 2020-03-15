Milas'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Milas'ta uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.

Milas'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Milas'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan ekipler, Ş. B. ve B. D.'yi teknik takibe aldı. Operasyonla yakalanan ve yapılan aramada kokain maddesi bulundurdukları belirlenen Ş.B. ve B.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:23:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milas'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]