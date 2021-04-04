Milas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen otomobili, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği ile otomobilde yapılan aramada, mikrofon kablosuna sarılarak gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki İ.B, polis ekibince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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