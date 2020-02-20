Milas'ta uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi - Son Dakika

Milas'ta uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi

7 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.

Milas'ta uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şahsın ikametinde uyuşturucu madde ve silahlar bulundu.


Milas'ta uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen E.Ç.'nin yakalanması için Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri'nce operasyon düzenlendi.


Gözaltına alınan şahsın ikametinde yapılan aramada; 15 parça bonzai uyuşturucu maddesi, 1 adet ruger marka ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.


Hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından işlem başlatılan E.Ç.'nin emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Uyuşturucu Ticareti, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Türkiye destekli ılımlı askeri muhalifler, İdlib'in güneyine operasyon başlattı
Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 02:56:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milas'ta uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]