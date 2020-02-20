Milas'ta uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şahsın ikametinde uyuşturucu madde ve silahlar bulundu.



Milas'ta uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen E.Ç.'nin yakalanması için Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekipleri'nce operasyon düzenlendi.



Gözaltına alınan şahsın ikametinde yapılan aramada; 15 parça bonzai uyuşturucu maddesi, 1 adet ruger marka ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.



Hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından işlem başlatılan E.Ç.'nin emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA