Son Dakika Haberleri: Milas'ta Vergi Dairesi Çalışanlarından Kan Bağışı

Milas'ta Vergi Dairesi Çalışanlarından Kan Bağışı

1 saat önce

Milas Vergi Dairesi çalışanları, 30. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Atapark'ta kan bağışında bulundu.

Milas'ta Vergi Dairesi Çalışanlarından Kan Bağışı, System.String[]
Milas Vergi Dairesi çalışanları, 30. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Atapark'ta kan bağışında bulundu.

Milas'ta 30. Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Milas Vergi Dairesi, Kızılay Derneği Milas Şubesi işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Milas Vergi Dairesi çalışanları, 30. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Atapark'ta kan bağışında bulundu.

Kan bağışlarının çok önemli olduğunu ve kendilerinin de destek verdiğini belirten Milas Vergi Dairesi çalışanları, her yıl vergi haftası etkinliklerinde mutlaka kan bağışı kampanyası düzenlediklerini dile getirdi.

Milas Vergi Dairesi çalışanları, "Bu yıl 30'uncuyu kutladığımız Vergi Haftası etkinliklerinde, her yıl mutlaka kan bağışı kampanyasına yer veriyoruz. Kan bağışının hayat kurtardığını bir kez daha hatırlatarak, kan bağışı kampanyasına destek veren halkımıza, vergi dairesi çalışanlarına ve mükelleflerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:11 Kaynak: İHA

Vergi Haftası, Milas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı!

ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor Yola Fırlayan Kız Çocuğu, Ölümden Son Anda Kurtuldu! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:26:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milas'ta Vergi Dairesi Çalışanlarından Kan Bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]