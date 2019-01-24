Son Dakika Haberleri: Milas'ta Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Milas'ta Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

2 saat önce

Muğla Milas'ta etkili görülen sağanak yağışlar nedeniyle, ev ve iş yerlerini su bastı.

Milas'ta Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Muğla Milas'ta etkili görülen sağanak yağışlar nedeniyle, ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla, suyu tahliye etmeye çalıştı.

Milas'ta etkili görülen sağanak yağışlar nedeniyle, ev ve i şyerlerini su bastı. Milas- Bodrum Karayolu üzerinde bulunan Baharlı Sanayi Sitesi, aşırı yağışlar ve kanalizasyon eksikliği nedeniyle sular altında kaldı.

Son günlerde Milas'ta etkili olan sağanak yağış kent yaşamını olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış, Milas-Bodrum Karayolu üzerinde bulunan Baharlı Küçük Sanayi Sitesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Kanalizasyon arıtma sistemi arızası ve altyapı eksikliği bulunan Baharlı Sanayi Sitesi'nde, aşırı yağışlar nedeniyle bazı işyerleri sular altında kaldı. Dükkanları sel altında kalan esnaflar, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Bir video çekerek duruma tepki gösteren vatandaşlar, "15 dakika yağmur yağdı ve esnaf perişan. Her yeri su bastı. Altyapı olmaması sebebiyle esnaf çok mağdur." ifadelerini kullandı.

Milas-Bodrum Karayolu üzerinde bulunan bir evi de su bastı. Evin girişi yaşanan taşkın nedeniyle kapandı. Tüm odalarına su basan evde, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sakinleri, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:12 Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Milas, 3. Sayfa
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