Milas'ta yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu - Son Dakika

Milas'ta yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde Emek Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu.

Milas'ta yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde Emek Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu.


Edin,len bilgiye göre, Sanayi 4'üncü caddede yer alan çay ocağının üst katında yaşayan Rüştü Altan adlı vatandaştan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine ulaşmalarının ardından Altan'ın yaşadığı yerin kapısı kırılarak içeri girildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Altan'ın öldüğü tespit edildi.


Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Altan'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - MUĞLA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:00 Kaynak: İHA

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