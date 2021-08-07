ALEVLERİN SANTRALE SIÇRAMAMASI İÇİN EKİPLER TEYAKKUZDA - Son Dakika

Milas'ta yangın 8'nci gününde; havadan müdahale yoğunlaştı (2)

Fesleğen mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında etkisini sürdüren Milas yangınında, alevlerin santrale sıçramadan söndürülmesi için canla başla mücadele veriliyor. Santralin etrafına çekilen 2 kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleri ile yüzlerce personel hazır bekletiliyor. Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlanırken, bazı ağaçlar da alevlerin önüne geçebilmek adına kesilmek zorunda kaldı. Alevlerin santrale yaklaşık 5 kilometre yaklaşması nedeniyle santral çevresinde hendekler kazıldı. Öte yandan Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da santral çevresinde olası bir yangın tehlikesine karşın hazır bekletiliyor.