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Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarını tamamlayan Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın katıldığı törenle karşılandı.

Yangının kontrol altına alınmasıyla bölgedeki görevini tamamlayan ekipler, müdürlüğün hizmet binasına alkışlar eşliğinde giriş yaptı.

Ekipte yer alan itfaiyecileri kutlayan Belediye Başkanı Recep Gürkan, kendileriyle gurur duyduğunu söyledi.

İtfaiyecilerin, Türk milletinin doğal afetlerde nasıl bir arada olup kenetlendiğinin en güzel örneğini verdiğini belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Yardıma ihtiyacı olanın anında yanında olabileceğimizi gösterdiniz. Zor durumda olan insanların, doğanın, canlıların, ağaçların, kuşların, börtü böceklerin hiçbir canlı ayrımı yapmadan hepsinin ihtiyacı olduğunda orada olmayı vazife bildiniz. Kendi yaşamınızı belki de riske sokarak hiçbir şeyi düşünmeden kahramanca gözü kara bir şekilde, cesurca oradaki canlıların, insanların yardımına koştunuz. Yaklaşık 10 gün oldu. Canla başla mücadele ettiniz. Hepinizin o temiz yüreklerinden, o pırıl pırıl alınlarınızdan öpüyorum. Bizi gururlandırdınız."

Müdürlükte yarın göreve başlayacak genç itfaiyecilere de tavsiyelerde bulunan Gürkan, "Bu arkadaşlarınızı, ağabeylerinizi örnek alın, onlarla bu fotoğrafı verin diye sizleri de çağırdım. Bu fotoğraf sizin tüm meslek hayatınızda yol göstericiniz olsun. İtfaiyecilik zor bir iş ama onurlu bir görev. Bu arkadaşlarınızı örnek alın, size örnek olsun." dedi.

İtfaiyeci Yavuz Duman ise Milas'ta koordinasyon merkezinin yönlendirmesiyle her noktaya gittiklerini, birçok bölgede görev yaptıklarını söyledi.

Bulundukları noktada insan kaybı olmadığını belirten Duman, "Maalesef doğa tahrip oldu. Birçok acılar gördük, üzüldük ama gururluyuz. Milletimiz bir daha bu acıları yaşamasın." diye konuştu.

İtfaiye çavuşu Hüseyin Erdoğan Doyran da bölgede halkla iç içe çalıştıklarını, ellerinden geldiğince herkese yardımcı olduklarını belirtti.

Benzer acıların bir daha yaşanmamasını dileyen Doyran, "Allah bir daha bu acıyı kimseye yaşatmasın. Burada ne kadar zor bir olay olduğunu tüm Türkiye gördü. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Büyük bir ders oldu bu bize. Gereken dersleri çıkardık." dedi.

İtfaiye şoförü Kemal Han da bölge halkının Edirnelilere selam gönderdiklerini söyledi.

Bölgedeki çocuklarla kumanyalarını paylaştıklarını anlatan Han, "Aracımızın basamaklarımızı masa olarak kullandık. 3-5 çocuk geldi. Benim de o yaşlarda çocuklarım var. Yemeğimizi paylaştık, mutlu oldular. Bunun gibi çok örnek var, çok şey yaşadık. Allah'ım kimseye bir daha böyle afet böyle kötü gün yaşatmasın." ifadelerini kullandı.