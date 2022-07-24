Milas'ta yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Milas'ta yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

24.07.2022 18:00
Milas'ta yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale yoğun bir şekilde devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesi Çamköy Mahallesi'nde akşam üzeri meydana gelen orman yangının büyümemesi için havadan ve karadan müdahale devam ediliyor. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup amirliği ekipleri alevlerin söndürülmesi için çalışma gerçekleştirdi. Makilik, orman ve zeytinlik alanların bulunduğu alanda yangına 4 helikopter, 4 uçak ile havadan, 15 arazöz, 7 su tankeri ve 1 dozerle de karadan müdahale ediliyor. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Milas'ta orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
14:47 Ebru Gündeş'in annesi yaşamını yitirdi, haber apartman yönetiminin duyurusuyla öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 18:00:45. #1.11#
SON DAKİKA: Milas'ta yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement