MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO - Son Dakika
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MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO

17.04.2022 18:36

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 'Zeytin Hayattır' mitingi yapıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, 'Zeytin Hayattır' mitingi yapıldı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, mitingde konuşma yaptığı sırada bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri kürsüye sırtına dönerek, protesto etti.

Milas Kent Konseyi tarafından 'Zeytin Hayattır' mitingi düzenlendi. Mitinge, Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren kent konseyleri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve siyasi partiler katıldı. Atapark Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişi 'Zeytinime dokunma', 'Zeytin hayattır' dövizleri taşıyıp, slogan atarak yürüyüş yaptı. Polis kontrolünden geçen grup daha sonra meydanda toplandı. Burada kalabalığa hitap eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, konuşma yaptığı sırada geçen Kasım ayında düzenlenen Zeytin Hasat Festivali organizasyonundan memnun kalmayan sivil toplum kuruluşu üyesi ve siyasi parti üyeleri tarafından protesto edildi. tokat'ın konuşması sorasında kürsüye sırtını dönen topluluk, hem yuhalayıp, düdük çalarak konuşmasını bir süre engelledi. Kısa süreli yaşanan protestonun ardından konuşmasına devam eden Başkan Tokat, " Türkiye'nin ilk ve tek coğrafi işaretli zeytinyağı için Milas halkı kenetlenmiş ve ortak akılla mücadele etmektedir. Etkinliğe katılan ve destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Mitingde konuşan Milas Kent Konseyi Başkanı Çağlayan Üçpınar, "1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarım Kanunu kapsamında hazırladığı, 1939 yılında hayata geçen ve Zeytin Kanunu olarak bilinen 3573 sayılı kanuna göre, zeytin sahaları içinde ve bu sahalara 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikaları hariç zeytinlerin gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Yine aynı kanunda zeytin ağaçlarının kesilmesinin ve sökülmesinin suç olduğu belirtilmektedir. Yeni çıkan yönetmelik zeytin kanuna aykırıdır. Zeytine ve doğasına sahip çıkan Akbelen direnişçileri ve köylüleri kutluyoruz. Avrupa Birliği coğrafi işaretine sahip Milas zeytinyağı bölgedeki birçok köylünün geçim kaynağıdır. Zeytinime ve hayatıma dokunma diyoruz" dedi. Miting konuşmaların ve konserin ardından sona erdi. (DHA)

MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO
MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MİLAS'TA 'ZEYTİN HAYATTIR' MİTİNGİNDE BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO - Son Dakika
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