Milas'ta zirai alandaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Milas'ta zirai alandaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormana doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Milas İlçesi Kayabaşı Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Zirai alanda başlayan ve rüzgarn etkisi ile ormanlık alana doğru ilerleyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.