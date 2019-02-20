Son Dakika Haberleri: Milas'taki 3 Kişinin Öldüğü Maden Faciasında Gözaltına Alınan 3 Kişi Adliyede (3)

Milas'taki 3 Kişinin Öldüğü Maden Faciasında Gözaltına Alınan 3 Kişi Adliyede (3)

1 saat önce

ÜÇÜ DE TUTUKLANDIMuğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrilmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı faciayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şirket sahibi Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile şirket yetkilileri...

Milas'taki 3 Kişinin Öldüğü Maden Faciasında Gözaltına Alınan 3 Kişi Adliyede (3), System.String[]
ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrilmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı faciayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şirket sahibi Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile şirket yetkilileri Serkan Anar ve Özkan Kömürcüoğlu mahkemece tutuklandı.

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:12 Kaynak: DHA

Mustafa Ali, Milas, Güncel
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