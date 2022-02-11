Üye Girişi
Milas'taki 'kırmızı ışık' kazasında 1 ölü, 1 tutuklama - Son Dakika

Milas'taki 'kırmızı ışık' kazasında 1 ölü, 1 tutuklama

11.02.2022 17:36
Milas'taki 'kırmızı ışık' kazasında 1 ölü, 1 tutuklama

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sürücülerinin kırmızı ışık nedeniyle beklediği 5 otomobile, TIR'ın çarptığı kazada ağır yaralanan Sabri Saraçoğlu (52) kurtarılamadı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sürücülerinin kırmızı ışık nedeniyle beklediği 5 otomobile, TIR'ın çarptığı kazada ağır yaralanan Sabri Saraçoğlu (52) kurtarılamadı. TIR sürücüsü Ersan Küçük ise mahkemece tutuklandı.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Meşelik Mahallesi Adabükü kavşağında meydana geldi. Ersan Küçük'ün kullandığı 48 AET 813 plakalı TIR, Bodrum-Milas yolunda kontrolden çıkıp, sürücülerinin kırmızı ışık nedeniyle beklediği 5 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller sürüklendi, TIR da refüje çıkarak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 7 kişi de ambulanslarla Bodrum ve Milas ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. TIR sürücüsü Ersan Küçük, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk Ersan Küçük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada ağır yaralanan Sabri Saraçoğlu ise Milas Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saraçoğlu'nun cenazesinin İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

Milas'taki 'kırmızı ışık' kazasında 1 ölü, 1 tutuklama
Milas'taki 'kırmızı ışık' kazasında 1 ölü, 1 tutuklama
Milas'taki 'kırmızı ışık' kazasında 1 ölü, 1 tutuklama
Milas'taki 'kırmızı ışık' kazasında 1 ölü, 1 tutuklama
Milas'taki 'kırmızı ışık' kazasında 1 ölü, 1 tutuklama
YORUMLAR
500

Jandarma, İtfaiye, Bodrum, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Milas'taki 'kırmızı ışık' kazasında 1 ölü, 1 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 17:42:18. #1.13#
SON DAKİKA: Milas'taki 'kırmızı ışık' kazasında 1 ölü, 1 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement