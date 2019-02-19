Son Dakika Haberleri: Milas'taki Maden Faciasında, Cesetleri Çıkarmak İçin Çalışmalar Sürüyor (2)  (Şükrü Otlak)

Milas'taki Maden Faciasında, Cesetleri Çıkarmak İçin Çalışmalar Sürüyor (2)  (Şükrü Otlak)

56 dakika önce

BİR İŞÇİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDIMuğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren Engin Tutuk'un cenazesi de bugün saat 11.30 sıralarında bulunduğu yerden çıkarıldı.

Milas'taki Maden Faciasında, Cesetleri Çıkarmak İçin Çalışmalar Sürüyor (2)  (Şükrü Otlak), System.String[]
BİR İŞÇİNİN DAHA CESEDİNE ULAŞILDI

Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan sahada dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren Engin Tutuk'un cenazesi de bugün saat 11.30 sıralarında bulunduğu yerden çıkarıldı.

Servet Çapacıoğlu'nun cenazesinin ise çıkarılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:49 Kaynak: DHA

Muğla, Milas, Güncel
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