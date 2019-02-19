Milas'taki Maden Faciasında, Cesetleri Çıkarmak İçin Çalışmalar Sürüyor (6)

SON İŞÇİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDIOLAYLA İLGİLİ 2 GÖZALTIMuğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kayanın altında kalan 3 işçiden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu'nun da cesedi çıkarıldı.

SON İŞÇİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDI



OLAYLA İLGİLİ 2 GÖZALTI



Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kayanın altında kalan 3 işçiden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu'nun da cesedi çıkarıldı. Çapacıoğlu'nun cenazesi, bu sabah çıkartılan Engin Tutuk'un cesedinin de gönderildiği Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



YAKINLARI ŞANTİYE GÖREVLİLERİN SALDIRDI



Öte yandan Servet Çapacıoğlu'nun yakınları, cenazenin çıkarılma çalışmaları sürürken, şantiye yetkilileri ile tartıştı. Milas Kaymakamı Eren Arslan ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle Çapacıoğlu'nun yakınları sakinleşti.



OLAYLA İLGİLİ 2 GÖZALTI



Feldspat maden sahasındaki olayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Jandarma ekipleri, zanlılardan şirket sahibi M.A.K. ile şirket yetkisi S.A.'yı gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak ulaşılamayan Ö.K.'nin arandığı belirtildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, işletmenin ruhsatsız olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, maden ocağının ruhsatlı olduğunun belirlendiği ifade edildi.



Görüntü Dökümü



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Servet Çapacıoğlu'nun cenazesinin çıkarılması



Yakınların tepkisi



Genel ve detay görüntü



Haber- Kamera: Mehmet CAN MERAL- CAVİT AKGÜN/ MİLAS (Muğla),



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