Son Dakika Haberleri: Milas'taki Maden Faciasında, Cesetleri Çıkarmak İçin Çalışmalar Sürüyor (7)

Milas'taki Maden Faciasında, Cesetleri Çıkarmak İçin Çalışmalar Sürüyor (7)

1 saat önce

OLAYLA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDIFeldspat maden sahasındaki faciayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen üçüncü kişi de yakalandı.

Milas'taki Maden Faciasında, Cesetleri Çıkarmak İçin Çalışmalar Sürüyor (7), System.String[]
OLAYLA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Feldspat maden sahasındaki faciayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen üçüncü kişi de yakalandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında şirket sahibi M.A.K. ile şirket yetkisi S.A.'nın ardından aranan Ö.K.'de yakalanarak gözaltına alındı.  

Mehmet Can MERAL/MİLAS, (Muğla),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:19 Kaynak: DHA

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