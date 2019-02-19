Milas'taki Maden Faciasında, Cesetleri Çıkarmak İçin Çalışmalar Sürüyor (7)
1 saat önce
OLAYLA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDIFeldspat maden sahasındaki faciayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen üçüncü kişi de yakalandı.
OLAYLA İLGİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
Feldspat maden sahasındaki faciayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen üçüncü kişi de yakalandı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında şirket sahibi M.A.K. ile şirket yetkisi S.A.'nın ardından aranan Ö.K.'de yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Can
MERAL/MİLAS, (Muğla
),
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:19 Kaynak: DHA
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