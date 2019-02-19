Milas'taki Maden Faciasında, İşçilerin Cesetleri Enkazdan Çıkarıldı (3) (Servet Çapacıoğlu)
21 dakika önce
SON İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDIMuğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeninde, devrilen kayanın altında kalan 4 işçiden son olarak Servet Çapacıoğlu'nun (24) cesedi çıkarıldı.
SON İŞÇİNİN DE CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI Muğla
'nın Milas
ilçesindeki feldspat madeninde, devrilen kayanın altında kalan 4 işçiden son olarak Servet Çapacıoğlu'nun (24) cesedi çıkarıldı. Çapacıoğlu'nun cansız bedeni, bu sabah çıkarılan Engin Tutuk'un cesedinin de gönderildiği Milas Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Öte yandan Servet Çapacıoğlu'nun yakınları, enkazda çalışmalar sürerken, şantiye görevlilerine saldırdı. Milas Kaymakamı Eren Arslan ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle Çapacıoğlu'nun yakınları sakinleştirildi.
3 GÖZALTI KARARI
Feldspat maden sahasındaki faciayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Jandarma
ekipleri, şirket sahibi M.A.K. ile şirket yetkisi S.A.'yı gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan; ancak ulaşılamayan Ö.K.'nin de arandığı belirtildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz
ise işletmenin ruhsatsız olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yavuz, maden ocağının ruhsatlı olduğunun belirlendiğini kaydetti.
Mehmet Can MERAL- Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla),
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:57 Kaynak: DHA
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