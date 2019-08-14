Milas'taki orman yangını (2)

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 itfaiye, 3 su tankeri, bir iş makinesi ve 70 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı!

Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı

Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı

Bakan Kasapoğlu, intihar girişiminde bulunan gencin hayatını kurtardı