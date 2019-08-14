Milas'taki orman yangını (2)
46 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 08:00 Kaynak: AA
Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 itfaiye, 3 su tankeri, bir iş makinesi ve 70 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Süper Kupa maçı öncesi Taksim'de cam bardak yasağı! Bayram tatilinde trafik kazalarının acı bilançosu: 52 ölü, 427 yaralı Kuleli Askeri Lisesi Araplara mı satıldı? CHP iddiayı Meclis'e taşıdı Bakan Kasapoğlu, intihar girişiminde bulunan gencin hayatını kurtardı